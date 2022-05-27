Олександр Ярославський продовжує фінансувати харківський Металіст.

Про це повідомив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Команда знаходиться в Туреччині, проводить тренувальні збори, грає товариські матчі й готується до Прем’єр-ліги.‎ ‎Що стосується заяви Ігоря Циганика , то я дійсно залишився в Харкові та несу повну відповідальність за футбольний клуб Металіст".‎

Актуально: Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ

‎"З самого початку, а саме з 24 лютого, ми прийняли рішення передати мені керування клубу на час бойових дій на території України. Але не фінансування.‎ ‎Я говорив це раніше, повторю й зараз. Олександр Ярославський повністю фінансує Металіст. Жодних додаткових джерел фінансування не було й не буде", - сказав Красніков.