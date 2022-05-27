Джерело - офіційний сайт Металіста.
Олександр Ярославський продовжує фінансувати харківський Металіст.
Про це повідомив віцепрезидент клубу Євген Красніков.
"Команда знаходиться в Туреччині, проводить тренувальні збори, грає товариські матчі й готується до Прем’єр-ліги. Що стосується заяви Ігоря Циганика, то я дійсно залишився в Харкові та несу повну відповідальність за футбольний клуб Металіст".
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"З самого початку, а саме з 24 лютого, ми прийняли рішення передати мені керування клубу на час бойових дій на території України. Але не фінансування. Я говорив це раніше, повторю й зараз. Олександр Ярославський повністю фінансує Металіст. Жодних додаткових джерел фінансування не було й не буде", - сказав Красніков.
Нагадаємо, на загальних зборах УПЛ не оголосили формат та місце змагань.