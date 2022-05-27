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Красніков: З 24 лютого керування клубом передали мені

Сьогодні 22:38 137 0
Ярославський фінансує харківський клуб
Красніков: З 24 лютого керування клубом передали мені
#Металіст, #Олександр Ярославський, #Євген Красніков

Джерело - офіційний сайт Металіста.

Олександр Ярославський продовжує фінансувати харківський Металіст.

Про це повідомив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Команда знаходиться в Туреччині, проводить тренувальні збори, грає товариські матчі й готується до Прем’єр-ліги.‎ ‎Що стосується заяви Ігоря Циганика, то я дійсно залишився в Харкові та несу повну відповідальність за футбольний клуб Металіст".‎

  Актуально: Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ

‎"З самого початку, а саме з 24 лютого, ми прийняли рішення передати мені керування клубу на час бойових дій на території України. Але не фінансування.‎ ‎Я говорив це раніше, повторю й зараз. Олександр Ярославський повністю фінансує Металіст. Жодних додаткових джерел фінансування не було й не буде", - сказав Красніков.

Нагадаємо, на загальних зборах УПЛ не оголосили формат та місце змагань.

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