Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 11:02 64310
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ
Сьогодні 16:40 11899
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 13:44 43721
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 13:10 7499
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 11:48 18035
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
Сьогодні 06:52 333
Збірна США розгромила Швейцарію, Канада здійснила камбек у матчі зі Швецією: результати плей-оф ЧС-2022
Вчора 22:45 1158
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
Вчора 15:13 489
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Вчора 12:25 4517
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
Вчора 10:10 1240
Прямі трансляції

Кіченок вийшла в третє коло парного Ролан Гаррос

Сьогодні 19:02 208 0
Українка та латвійка Остапенко обіграли представниць Китаю
Кіченок вийшла в третє коло парного Ролан Гаррос
#Roland Garros, #Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії пробилися до третього кола Відкритого чемпіонату Франції.

У другому раунді дует Кіченок - Остпаенко  обіграли представниць Китаю Хань Синьюнь та Чжу Линь.

Матч тривав 1 годину 23 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:1, 6:2.

Українксько-латвійська пара двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізували 5 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Друге коло, 27 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) - Хань Синьюнь/Чжу Линь (Китай) 0:6, 6:1, 6:2

Раніше Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 64310
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя 3995
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43721
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 7499
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 11899
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 18035
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25160
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12864
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15416 12
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58129
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183219
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11788