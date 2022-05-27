Кіченок вийшла в третє коло парного Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії пробилися до третього кола Відкритого чемпіонату Франції.
У другому раунді дует Кіченок - Остпаенко обіграли представниць Китаю Хань Синьюнь та Чжу Линь.
Матч тривав 1 годину 23 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:1, 6:2.
Українксько-латвійська пара двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізували 5 з 7 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Друге коло, 27 травня
Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) - Хань Синьюнь/Чжу Линь (Китай) 0:6, 6:1, 6:2