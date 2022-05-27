Кіченок вийшла в третє коло парного Ролан Гаррос

Українка та латвійка Остапенко обіграли представниць Китаю

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії пробилися до третього кола Відкритого чемпіонату Франції.

У другому раунді дует Кіченок - Остпаенко обіграли представниць Китаю Хань Синьюнь та Чжу Линь.

Матч тривав 1 годину 23 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:1, 6:2.

Українксько-латвійська пара двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізували 5 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Друге коло, 27 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) - Хань Синьюнь/Чжу Линь (Китай) 0:6, 6:1, 6:2

Раніше Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос.