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Дикий: В УПЛ буде тимчасовий регламент

Сьогодні 18:20 288 0
Дикий: В УПЛ буде тимчасовий регламент
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - FootBoom.

В УПЛ може з'явитися новий тимчасовий регламент через війну України з росією.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Якщо буде прийнято таке рішення, то як показав період ковіду, буде зроблено тимчасовий окремий регламент, який передбачатиме всі вимоги. Він обов’язково буде узгоджений з усіма місцевими військовими адміністраціями".

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"Зараз протягом найближчих днів клуби відправлять свої пропозиції, після чого ми їх всі узгодимо, також остаточно визначимо локацію, де проходитиме чемпіонат. Паралельно буде запропоновано календар, який також буде узгоджено між усіма клубами та формат проведення турніру. Після чого все остаточно буде затверджено", - зазначив Дикий. 

Раніше журналіст повідомляв, що Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ.

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