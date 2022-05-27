Робертсон: Уболівав би за Україну, якщо б вони грали проти когось іншого

Джерело - Independent.
Збірна Шотландії допомогла національній команді України в проведенні матчу відбору за вихід на чемпіонат світу-2022.
Про це заявив капітан шотландської команди Ендрю Робертсон.
"Ця ситуація є незвичною для нас усіх, для гравців, для тренера. Ми хотіли максимально допомогти Україні, погоджуючись перенести матч з березня на червень. Допомогли, чим вдалося, але в середу ми будемо битися, боротися за наші мрії".
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"Нам доведеться відокремити себе від усього, навіть від того, що зараз відбувається в Україні. Шотландія буде підтримувати Україну до і після матчу, але протягом цих 90 чи 120 хвилин ми боротимемося за нашу ціль".
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"Я навіть не можу уявити, через що пройшли українські футболісти, але нам також потрібен вихід на чемпіонат світу. Напевне, всі вболіватимуть за Україну. Якби їхнім суперником була будь-яка інша країна, то я також вболівав би за них. На жаль, вони зіграють проти Шотландії і нам потрібно стати в них на шляху", - сказав Робертсон.