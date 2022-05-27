З думками про Київ. Хто фаворит фіналу ЛЧ «Ліверпуль» - «Реал» Мадрид?

Джерело - Чемпіон.

28 травня у Парижі на легендарному "Стад де Франс" відбудеться найочікуваніший матч клубного Європейського сезону – фінал Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" - "Реал" Мадрид. Повторення такого пам’ятного для України фіналу у Києві 2018-го. Тоді фортуна в особі Лоріса Каріуса була на боці "вершкових", які втретє поспіль відправилися з "вуханем" у Мадрид, тепер "мерсисайдці" готові брати своє. З вуст Мохамеда Салаха, до слова, найкращого бомбардира та асистента сезону в АПЛ це прозвучало як: "Ми маємо звести рахунки".

Власне поки що саме рахунок підводить "Ліверпуль" у протистоянні з Мадридом. Востаннє англійці перемагали "Реал" ще у 2009му, після чого 4 поразки і нічия в чвертьфіналі минулорічного розіграшу ЛЧ на "Енфілді", яку теж можна записати на користь "королівського клубу". Щоправда в червоному Ліверпулі сьогодні більше згадують фінал тоді ще Кубку європейських чемпіонів 1981-го, теж у Парижі, теж проти "Реалу", але переможний (1:0).

Що ж робимо свої ставки на матч "Ліверпуль" - "Реал" Мадрид на платформі Parimatch Ukraine.

Чому має перемогти "Реал"?

Можемо одразу піти з козирів та сказати, що у складі "вершкових" є українець, Андрій Лунін, а українці врешті перемагають. І всі ми будемо вболівати за гравця збірної та його гарний настрій та самопочуття перед вкрай важливими матчами плей-офф до ЧС-2022. Але є і більш об’єктивні причини.

1. Відпочинок та відновлення. "Реал" став чемпіоном Іспанії ще 30 квітня, а одразу після перемоги над "Сіті" цілеспрямовано готується до фіналу ЛЧ. 4 матчі в Прімері з максимальною ротацією та відпочинком для лідерів. Все, щоб в Парижі бути в найкращих кондиціях. В той час "Ліверпуль" до останнього боровся з "Ман Сіті" за чемпіонство в АПЛ, жодного перепочинку, жодного права на помилку. І в такому графіку так і не досягнув своєї мети, забравши лише "срібло" англійської ліги.

2. Вміння реалізовувати моменти. За статистикою кожен суперник Мадриду в плей-оф Ліги чемпіонів завдавав більше ударів по воротам, ніж "вершкові". 31 удар ПСЖ проти 24 "Реалу" в 1/8 фіналів, 48 ударів "Челсі" проти 18 "Реалу" в чвертьфіналах, 31 удар "Сіті" проти 25 "Реалу" в півфіналах. Результат ми знаємо – дійсно "королівська" ефективність.

3. Модрич + Кроос + Каземіро в центрі поля. І Бензема. Без коментарів. Вони просто "галактікос".

4. "Реал" - магістр фіналів ЛЧ. Мадрид перемагав 7 разів в своїх останніх 7 фіналах. А програвав 41 рік тому, в Парижі, "Ліверпулю".

Чому має перемогти "Ліверпуль"?

1. Com’on. "Ліверпуль" набрав просто фантастичну форму. Це найкраща команда Європи просто зараз. У 2022му році вони програли лише 1 матч, "Інтеру" в 1/8 фіналу ЛЧ. При цьому виграли 2 титули в Англії, і були за крок до чемпіонства в АПЛ, відігравши 8 очок переваги "Сіті".

2. Середній вік "мерсисайдців" 27,7 років проти 28,6 у "Реала", вони молодші, витриваліші, а ще статистично команда Клоппа має кращу командну швидкість та успішніша в контрпресингу. При цьому у німецького спеціаліста довжелезна лава запасних, майже рівноцінні два склади, то ж є можливості для маневрів.

3. Атака "Ліверпуля". Салах, Мане, Жота – в списку найкращих бомбардирів сезону АПЛ з результатом +15 голів. Салах, Трент та Робертсон – найкращі асистенти ліги. При цьому кожен з цих гравців легко бере гру на себе та готовий вирішувати епізоди. Мрія.

4. Мотивація. "Ліверпуль" програв золото АПЛ, "Ліверпуль" пам’ятає Київ, "Ліверпуль" прагне перемогти. Вони готові!

Тож, "Ліверпуль" - "Реал", прогноз: це буде грандіозний фінал, два великі тренери Клопп проти Анчелотті, два претенденти на "Золотий м’яч" Салах проти Бензема, You’ll never walk alone проти Hala Madrid Y Nada Más. В передчутті!