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Суркіс: Україна обов’язково переможе у цій страшній війні

Сьогодні 11:55 94 0
Суркіс: Україна обов’язково переможе у цій страшній війні
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - fcdynamo.com.

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив подяку Віченці за прийом команди ДЮФШ київського клубу.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Від імені футбольного клубу Динамо висловлюю вам щиру подяку за теплий та райдужний прийом команди дитячої академії нашого клубу, надання всіх необхідних умов для проведення тренувального процесу – полів тренувальної бази, проживання, харчування, а також організацію товариських матчів.

Ми щасливі, що в такий нелегкий час наші друзі в Італії готові підтримати наших юних футболістів. Ми зайняті спільною справою розвитку футболу та популяризації здорового способу життя серед молоді у наших країнах. Зокрема, я вдячний генеральному директору Паоло Бедіну, відповідальному за юнацький сектор Мікеле Ніколіну, а також сеньору Етторе.

Україна обов'язково переможе у цій страшній війні, розв'язаній росією. І тоді ми обов'язково чекатимемо команди Віченци - як дитячі, так і дорослу, з візитом у відповідь у мирному Києві і будемо раді провести з ними товариські матчі в нашій прекрасній Україні", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, Бурсаспор намагався підписати вінгера Динамо.

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