Маліновський: Будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський виділив важливість потрапляння на чемпіонат світу.

Про це розповів сам футболіст.

"В доброму гуморі та настрої. Давно не збиралась збірна, ще й зараз такий тяжкий момент, всі розуміють наскільки важливо добре підготуватись та гідно представити Україну на міжнародній арені. Звичайно будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу", - сказав Маліновський.