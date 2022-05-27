Маліновський: Будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський виділив важливість потрапляння на чемпіонат світу.
Про це розповів сам футболіст.
"В доброму гуморі та настрої. Давно не збиралась збірна, ще й зараз такий тяжкий момент, всі розуміють наскільки важливо добре підготуватись та гідно представити Україну на міжнародній арені. Звичайно будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу", - сказав Маліновський.
Поєдинок плей-оф чемпіонату світу Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго.
Раніше повідомлялося, що УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України.
Також Маліновський оцінив збір національної команди.