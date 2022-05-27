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Маліновський: Будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу

Сьогодні 09:56 231 0
Руслан Маліновський прокоментував матчі збірної України
Маліновський: Будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський виділив важливість потрапляння на чемпіонат світу. 

Про це розповів сам футболіст.

"В доброму гуморі та настрої. Давно не збиралась збірна, ще й зараз такий тяжкий момент, всі розуміють наскільки важливо добре підготуватись та гідно представити Україну на міжнародній арені. Звичайно будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу", - сказав Маліновський.

Поєдинок плей-оф чемпіонату світу Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго.

Раніше повідомлялося, що УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України.

Також Маліновський оцінив збір національної команди.

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