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Зінченко: Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті

Сьогодні 08:07 118 0
Олександр Зінченко прокоментував підготовку до матчу з Шотландією
Зінченко: Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті
#Олександр Зінченко, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - sport.uа.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пояснив важливість поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам футболіст.

"Україна все ще жива. Україна боротиметься до кінця. Це наш менталітет. Ми ніколи не здаємося. Я такий вдячний за підтримку всьому світу. Шотландія — така хороша команда. Вони мають неймовірні вболівальники.

Я можу пообіцяти всім українцям, що кожен з нас віддасть все, щоб виграти гру та змусити пишатися нами, і, можливо, на кілька секунд ми подаруємо уболівальникам посмішку.

Спочатку війни було дуже складно зосередитися на футболі. Усі мої думки були з Україною, українським народом. Я б сказав, що для всіх, для кожного українського футболіста це було так само.

Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті. Хлопці виглядають готовими, про мотивацію говорити не доводиться. У нас немає виправдань, і ми маємо робити свою роботу якнайкраще", - відзначив Зінченко.

Нагадаємо, Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України.

Матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня.

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