Поворознюк прокоментує фінал Ліги чемпіонів

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у парі з Романом Бебехом буде коментувати фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом.

Про це повідомляє MEGOGO.

Українським глядачам на вибір дадуть дві аудіодоріжки. У першій пару коментаторів складуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко, а в другій – Роман Бебех та Олександр Поворознюк. MEGOGO заздалегідь попередило, що "альтернативна доріжка може містити ненормативну лексику".

Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 28 травня, початок матчу о 22:00.