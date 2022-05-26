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Поворознюк прокоментує фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:49 632 0
Поворознюк прокоментує фінал Ліги чемпіонів
#Олександр Поворознюк

Джерело - football24.ua.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у парі з Романом Бебехом буде коментувати фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом.

Про це повідомляє MEGOGO.

Українським глядачам на вибір дадуть дві аудіодоріжки. У першій пару коментаторів складуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко, а в другій – Роман Бебех та Олександр Поворознюк. MEGOGO заздалегідь попередило, що "альтернативна доріжка може містити ненормативну лексику".

Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 28 травня, початок матчу о 22:00.

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