Шахтар зібрав понад 25 млн гривень на підтимку України

За підсумками благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace вдалося зібрати 25,6 мільйона гривень, які направлять на підтримку України.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін під час зустрічі з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом

"Хотів би подякувати Міністерству молоді та спорту в особі Вадима Гутцайта, яке дозволило нам провести цей тур. Для нас дуже важливо допомагати Україні, допомагати армії, допомагати біженцям та всім постраждалим від війни. Ми хочемо продовжувати цей шлях. Це важливо і з фінансової точки зору, щодо збору коштів для підтримки України, і з іміджевого боку. Наше завдання – показати всій Європі, всьому світу те, що відбувається на цій війні, що коять російські солдати. Це один із важливих аспектів, який ми сьогодні намагаємось донести. І, сподіваюся, ми продовжимо це робити.

Усі ігри, які ми проводитимемо в майбутньому, незалежно від того, товариські це матчі чи офіційні поєдинки Ліги чемпіонів, – усі вони будуть спрямовані на підтримку України: і в іміджевому плані, і з точки зору збору коштів. Звісно, ми маємо підготуватися до Ліги чемпіонів, і підготовка йтиме саме в руслі таких благодійних матчів. Сподіваємося, що почнемо підготовчий процес наприкінці червня, у липні й серпні проводитимемо ці матчі та займатимемося своєю роботою. Кожен сьогодні має робити внесок для перемоги нашої країни. Якщо ми можемо бути корисними, то маємо це робити", - розповів Палкін.