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Ярошенко: Усі, крім Саніна та керівництва ФК Маріуполь, підключалися до організації виїзду

Сьогодні 12:12 325 0
Олександр Ярошенко поділився своєю думкою щодо діяльності віцепрезидента Маріуполя Андрія Саніна.
Ярошенко: Усі, крім Саніна та керівництва ФК Маріуполь, підключалися до організації виїзду
#Андрій Санін, #ФК Маріуполь

Джерело - fanday.net.

Керівництво ФК Маріуполь не допомагало власним футболістам евакуйовуватися з міста.

Про це розповів глава Федерації футболу Маріуполя Олександр Ярошенко.

"Для мене Санін – негідник, який кинув усіх і втік. Його врятувало те, що перша команда була у Туреччині, коли все почалося. Він один раз з'явився на базі, щоб забрати продукти, після чого наказав нікого туди не пускати.

Ми організовували виїзд. Не було солярки. Підключалися всі, окрім Саніна та керівництва ФК Маріуполь. Я шукав ключі від їхніх автобусів, щоб вивезти їхніх же футболістів. Мені відмовили – Санін такої команди не давав. У результаті ці автобуси не тільки нікого не вивезли, але стали непридатними через обстріл і їх все одно забрали окупанти", – сказав Ярошенко.

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