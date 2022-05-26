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Моурінью: Рома написала історію

Сьогодні 10:25 220 0
Жозе Моурінью прокоментував перемогу у Лізі конференції
Моурінью: Рома написала історію
#Ліга конференцій, #Моурінью, #Рома, #Феєнорд

Джерело - asroma.com.

Рома, перемігши Феєноорд (1:0), стала першим в історії переможцем Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

Актуально: Рома - Феєнорд 1:0. Огляд матчу

"Ми написали історію. Це змагання, в яке ми вірили, що зможемо перемогти із самого початку. Багато чого зараз відбувається у моїй голові. Я почуваюся справжнім римлянином.

Наша команда зіграла 55 матчів, ми підійшли до фіналу дуже втомленими, але намагалися не показувати цього і билися попри все. У нас чудовий колектив. Я пишаюся хлопцями. У другому таймі нам довелося непросто, суперник грав дуже здорово, вони змусили нас робити перебудову в обороні. Мої компліменти Феєнорду", - сказав Моурінью.

Нагадаємо, Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї.

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