Моурінью: Рома написала історію

Рома, перемігши Феєноорд (1:0), стала першим в історії переможцем Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

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"Ми написали історію. Це змагання, в яке ми вірили, що зможемо перемогти із самого початку. Багато чого зараз відбувається у моїй голові. Я почуваюся справжнім римлянином.

Наша команда зіграла 55 матчів, ми підійшли до фіналу дуже втомленими, але намагалися не показувати цього і билися попри все. У нас чудовий колектив. Я пишаюся хлопцями. У другому таймі нам довелося непросто, суперник грав дуже здорово, вони змусили нас робити перебудову в обороні. Мої компліменти Феєнорду", - сказав Моурінью.