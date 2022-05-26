Моурінью: Рома написала історію

Джерело - asroma.com.
Рома, перемігши Феєноорд (1:0), стала першим в історії переможцем Ліги конференцій.
Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.
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"Ми написали історію. Це змагання, в яке ми вірили, що зможемо перемогти із самого початку. Багато чого зараз відбувається у моїй голові. Я почуваюся справжнім римлянином.
Наша команда зіграла 55 матчів, ми підійшли до фіналу дуже втомленими, але намагалися не показувати цього і билися попри все. У нас чудовий колектив. Я пишаюся хлопцями. У другому таймі нам довелося непросто, суперник грав дуже здорово, вони змусили нас робити перебудову в обороні. Мої компліменти Феєнорду", - сказав Моурінью.
Нагадаємо, Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї.