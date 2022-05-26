Ахметов пояснив, чому не втік з України

Президент Шахтаря Рінат Ахметов залишився в Україні попри повномасштабне російське вторгнення.

Про це розповів сам бізнесмен в інтерв'ю НВ.

"Морально я був готовий до початку війни. Про ймовірне вторгнення росії говорили всі наші західні друзі впродовж чотирьох місяців. Війну я зустрів у своєму ліжку в Києві. Помічник мене розбудив і сказав — прокидайтеся, почалася війна. З того часу я перебуваю в Україні й нікуди не евакуювався.

Після зустрічі з Президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання – чому я не поїхав відразу. Вам відповім так само, як і їм – війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу повернутися – неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи.

24 лютого росія розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні – це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо", - розповів Ахметов.