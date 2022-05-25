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Стали відомі стартові склади на фінал Ліги конференцій Рома - Феєнорд

Сьогодні 20:55 211 0
Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом
Стали відомі стартові склади на фінал Ліги конференцій Рома - Феєнорд
#Рома, #Феєнорд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, у Тирані на стадіоні Арена Комбетаре відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій Рома - Феєноорд.

Стали відомі стартові склади команд.

Стартові склади: 

Рома: Патрісіу - Ібаньєз, Смолінг, Манчіні, Карсдорп, Крістанте, Залевський, Пеллегріні, Мхітарян, Абрахам, Дзаньоло.

Актуально: Рома - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій

Феєноорд: Бейлов - Гертрейда, Сенезі, Маласіа, Сінестерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Еурснес, Траунер, Тіл, Дессерс.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.

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