Стали відомі стартові склади на фінал Ліги конференцій Рома - Феєнорд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 травня, у Тирані на стадіоні Арена Комбетаре відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій Рома - Феєноорд.
Стали відомі стартові склади команд.
Стартові склади:
Рома: Патрісіу - Ібаньєз, Смолінг, Манчіні, Карсдорп, Крістанте, Залевський, Пеллегріні, Мхітарян, Абрахам, Дзаньоло.
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Феєноорд: Бейлов - Гертрейда, Сенезі, Маласіа, Сінестерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Еурснес, Траунер, Тіл, Дессерс.
Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.