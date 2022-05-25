Стали відомі стартові склади на фінал Ліги конференцій Рома - Феєнорд

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, у Тирані на стадіоні Арена Комбетаре відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій Рома - Феєноорд.

Стали відомі стартові склади команд.

Стартові склади:

Рома: Патрісіу - Ібаньєз, Смолінг, Манчіні, Карсдорп, Крістанте, Залевський, Пеллегріні, Мхітарян, Абрахам, Дзаньоло.

Феєноорд: Бейлов - Гертрейда, Сенезі, Маласіа, Сінестерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Еурснес, Траунер, Тіл, Дессерс.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.