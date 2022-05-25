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Воювали за бойовиків ЛДНР: у боях на Донбасі було поранено ексгравця Шахтаря та вбито ексгравця Металурга

Сьогодні 20:41 2097 0
Ексфутболіст Шахтаря був тяжко поранений

Джерело - sportarena.com.

Колишнього форварда донецького Металурга та Закарпаття Вадима Солодкого було вбито під час бойових дій українсько-російської війни.

Про це повідомляє журналіст Олексій Андронов.

Солодкий був примусово мобілізований у так званій Донецькій народній республіці поряд із колишнім футболістом Шахтаря Олександром Воскобойником.

"Обох замели на вулицях Донецька воювати. [Воскобійник] тяжко поранений у ноги, [Солодкий] - убитий.

"Воску відвезли до Новоазовська - там навіть нашатиря немає в лікарні, - потім до Москви", - написав Андронов.

Воскобойник двічі вигравав із гірниками Кубок України (1995, 1997) і ставав срібним призером національного чемпіонату.

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