Воювали за бойовиків ЛДНР: у боях на Донбасі було поранено ексгравця Шахтаря та вбито ексгравця Металурга

Ексфутболіст Шахтаря був тяжко поранений

Колишнього форварда донецького Металурга та Закарпаття Вадима Солодкого було вбито під час бойових дій українсько-російської війни.

Про це повідомляє журналіст Олексій Андронов.

Солодкий був примусово мобілізований у так званій Донецькій народній республіці поряд із колишнім футболістом Шахтаря Олександром Воскобойником.

"Обох замели на вулицях Донецька воювати. [Воскобійник] тяжко поранений у ноги, [Солодкий] - убитий. "Воску відвезли до Новоазовська - там навіть нашатиря немає в лікарні, - потім до Москви", - написав Андронов.

Воскобойник двічі вигравав із гірниками Кубок України (1995, 1997) і ставав срібним призером національного чемпіонату.