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Піхальонок: Двох днів нам із дружиною вистачило з головою

Сьогодні 21:25 201 0
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Піхальонок: Двох днів нам із дружиною вистачило з головою
#Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

25-річний півзахисник збірної України Олександр Піхальонок розповів, як провів вихідні, які надав тренерський штаб.

"Відпочив добре, набрався сил. Будемо готуватися до наступних матчів з новими силами. Думаю, будемо добре готові. Так, я зустрічався з дружиною, добре провели час. Двох днів вистачило з головою.

Війна? Ми кожен день про це думаємо, читаємо новини. Телефонуємо рідним. Ми в курсі всього, що відбувається. Найголовніше, що ми виграємо матчі, і ми заряджаємо наших людей на позитивні емоції. Голи? Це моя робота. У кожного футболіста впевненість з’являється через тренування, через матчі. Зараз важливий кожен день, кожне тренування. Якщо ми будемо віддаватися на сто відсотків, то у нас все буде добре", - сказав Піхальонок.

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