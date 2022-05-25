Піхальонок: Двох днів нам із дружиною вистачило з головою

25-річний півзахисник збірної України Олександр Піхальонок розповів, як провів вихідні, які надав тренерський штаб.

"Відпочив добре, набрався сил. Будемо готуватися до наступних матчів з новими силами. Думаю, будемо добре готові. Так, я зустрічався з дружиною, добре провели час. Двох днів вистачило з головою.

Війна? Ми кожен день про це думаємо, читаємо новини. Телефонуємо рідним. Ми в курсі всього, що відбувається. Найголовніше, що ми виграємо матчі, і ми заряджаємо наших людей на позитивні емоції. Голи? Це моя робота. У кожного футболіста впевненість з’являється через тренування, через матчі. Зараз важливий кожен день, кожне тренування. Якщо ми будемо віддаватися на сто відсотків, то у нас все буде добре", - сказав Піхальонок.