Футболіст відчув, що має проблеми зі здоров'ям

Колишній нападник Ліона, ряда бразильських клубів та збірної Бразилії Фред вирішив закінчити кар'єру.

Про це повідомляє ge.globo.

Гравець останнім часом грав небагато, адже відчував проблеми з оком, тому й вирішив закінчити з професіональною кар'єрою.

Він мав оголосити про своє рішення найближчими днями, але Флуміненсе попросило його відкласти анонс до 21 липня - дня, коли клуб буде святкувати 120-річчя.

Нагадаємо, що 38-річний Фред за свою кар'єру пограв за Атлетіко Мінейро, Флуміненсе, Крузейро, Ліон та національну збірну країни. У складі Cелесао у гравця 39 матчів та 18 голів.

Серед досягнень Фреда - три чемпіонства Франції, Кубок Франції, два чемпіонства Бразилії у складі Флуміненсе та Кубок Конфедерацій зі збірною.