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Колишній збірної Бразилії Фред закінчив кар'єру

Сьогодні 22:26 88 0
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Колишній збірної Бразилії Фред закінчив кар'єру

Джерело - football.ua.

Колишній нападник Ліона, ряда бразильських клубів та збірної Бразилії Фред вирішив закінчити кар'єру. 

Про це повідомляє ge.globo.

Гравець останнім часом грав небагато, адже відчував проблеми з оком, тому й вирішив закінчити з професіональною кар'єрою.

Він мав оголосити про своє рішення найближчими днями, але Флуміненсе попросило його відкласти анонс до 21 липня - дня, коли клуб буде святкувати 120-річчя.

Нагадаємо, що 38-річний Фред за свою кар'єру пограв за Атлетіко Мінейро, Флуміненсе, Крузейро, Ліон та національну збірну країни. У складі Cелесао у гравця 39 матчів та 18 голів.

Серед досягнень Фреда - три чемпіонства Франції, Кубок Франції, два чемпіонства Бразилії у складі Флуміненсе та Кубок Конфедерацій зі збірною.

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