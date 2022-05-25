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Єзерський: Досвід Шевчука нам допоможе

Сьогодні 19:55 83 0
Головний тренер збірної України U-19 - про приєднання Шевчука до штабу
Єзерський: Досвід Шевчука нам допоможе
#В'ячеслав Шевчук, #Володимир Єзерський

Джерело - ТК Футбол.

Наставник збірної України U-19 Володимир Єзерський прокоментував нещодавнє приєднання В'ячеслава Шевчука до тренерського штабу команди.

"В’ячеслава Анатолійовича Шевчука я знаю давно. Ми знаємо, який він чудовий гравець. Не один рік програв за збірну України, вже має певний досвід як головного тренера і тренера в Прем’єр-лізі. 

Звичайно, такий харизматичний, достатньо досвідчений. Звичайно, ця людина мені допоможе у підготовці якраз з такими молодими гравцями. Цей досвід, я впевнений, нам допоможе", - сказав Єзерський.

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