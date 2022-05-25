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Зінченко: Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну

Сьогодні 17:26 199 0
Зінченко: Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну
#Олександр Зінченко

Джерело - УАФ.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко розповів про свою готовність допомогти команді.

"Дякую за привітання, дуже радий усіх бачити. Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну, адже в нас неймовірно важливий поєдинок із Шотландією. Тож забуваємо про клуб - усі думки про національну команду.

Мій триб’ют після перемоги в чемпіонаті Англії? Я говорив це багато разів, але буду повторювати ще й ще, що я дуже пишаюся бути українцем. Тієї миті я думав про тих людей, які, на жаль, уже загинули, і про тих, які прямо зараз виживають у неймовірно важких умовах. Я просто хотів від себе дати їм хоч якусь посмішку на декілька секунд", - сказав Зінченко.

Нещодавно до розташування синьо-жовтих прибули легіонери з АПЛ. Олександр Зінченко перебуватиме в національній команді у статусі чемпіона англійської першості у складі Манчестер Сіті.

Нагадаємо матч 1/2 фіналу плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

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