Зінченко: Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко розповів про свою готовність допомогти команді.

"Дякую за привітання, дуже радий усіх бачити. Усі клубні справи вже позаду, тому треба одразу переключатися на збірну, адже в нас неймовірно важливий поєдинок із Шотландією. Тож забуваємо про клуб - усі думки про національну команду.

Мій триб’ют після перемоги в чемпіонаті Англії? Я говорив це багато разів, але буду повторювати ще й ще, що я дуже пишаюся бути українцем. Тієї миті я думав про тих людей, які, на жаль, уже загинули, і про тих, які прямо зараз виживають у неймовірно важких умовах. Я просто хотів від себе дати їм хоч якусь посмішку на декілька секунд", - сказав Зінченко.