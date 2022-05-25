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Буряк: Я боюся матчу із шотландцями

Сьогодні 16:25 143 0
Екстренер збірної України - про підготовку до плей-оф відбору на ЧС-2022
Буряк: Я боюся матчу із шотландцями
#Леонід Буряк

Джерело - Footboom.

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк прокоментував підготовку команди Олександра Петракова до плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Те, що збірна України більше не проведе спарингів, читалося. Важко зараз за короткий проміжок часу знайти гідного суперника. У цьому випадку немає іншого вибору, окрім як зіграти двосторонній матч. Звичайно, ​​це дуже погано. Сезону немає, дефіцит ігрової практики величезний.

Все так складно? Так, я боюся цього матчу - з шотландцями… Я грав у Шотландії й знаю, наскільки там важко. Якщо затремтиш там, то все пропало. Попри те, що шотландці останнім часом вдосконалилися у грі з м'ячем, головними у протистоянні з ними стануть хороші кондиції, витримка під божевільною напругою. Сподіваюсь, збірній України вистачить духу, щоб не дати слабину", - зазначив Буряк.

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