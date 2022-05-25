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Моурінью: Я можу стати першим тренером, який виграє всі євротрофеї

Сьогодні 10:32 276 0
Жозе Моурінью прокоментував фінал Ліги конференції
Моурінью: Я можу стати першим тренером, який виграє всі євротрофеї
#Моурінью, #Рома, #Феєнорд

Джерело - uefa.com.

Гравці Роми готові до фіналу Ліги конференції проти Феєнорда.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Ми на заключному етапі колії, це кінець сезону. Ми зіграли фінал у вихідні, гарантувавши собі місце у Лізі Європи наступного сезону. Ми увійшли в історію, діставшись єврофіналу, але тепер маємо написати нову історію і виграти його.

Це – фінал. Нічого іншого в голові до завтрашнього дня в мене не буде. Цей фінал для мене наче перший. Ніщо у цьому плані не змінилося. Ми зберегли ентузіазм, не переборщуючи з ним та утримуючи фокус. Гравці сконцентровані, вони мають вірний настрій і вони відчувають радість від участі в такому матчі.

Якщо ми переможемо, то я стану першим, хто виграє всі європейські трофеї. Але це лише у тому випадку, якщо ми переможемо. Все треба оцінювати як частину процесу. Матч – справа гравців, тренери тут дивляться з боку. Тренерську роботу закінчено. Це останній матч сезону", - розповів Моурінью.

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