Моурінью: Я можу стати першим тренером, який виграє всі євротрофеї

Гравці Роми готові до фіналу Ліги конференції проти Феєнорда.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Ми на заключному етапі колії, це кінець сезону. Ми зіграли фінал у вихідні, гарантувавши собі місце у Лізі Європи наступного сезону. Ми увійшли в історію, діставшись єврофіналу, але тепер маємо написати нову історію і виграти його.

Це – фінал. Нічого іншого в голові до завтрашнього дня в мене не буде. Цей фінал для мене наче перший. Ніщо у цьому плані не змінилося. Ми зберегли ентузіазм, не переборщуючи з ним та утримуючи фокус. Гравці сконцентровані, вони мають вірний настрій і вони відчувають радість від участі в такому матчі.

Якщо ми переможемо, то я стану першим, хто виграє всі європейські трофеї. Але це лише у тому випадку, якщо ми переможемо. Все треба оцінювати як частину процесу. Матч – справа гравців, тренери тут дивляться з боку. Тренерську роботу закінчено. Це останній матч сезону", - розповів Моурінью.