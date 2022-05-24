Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки

Головний тренер національної команди України Олександр Петраков під час збору, що триває у Словенії, вирішив більше не проводити спаринги.

Про це заявив сам фахівець.

"На жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки й був готовий зіграти в потрібні нам дати - 22-23-го або 26 травня. Перш за все, хочу зазначити, що УАФ спільно з УЄФА здійснили, без перебільшення, титанічну роботу щодо спарингів. У час, коли завершуються клубні чемпіонати, а збірні ще не зібралися, знайти спаринг-партнера, який би підійшов для відпрацювання необхідної тактичної схеми на гру із шотландцями, украй складно. Знаю, що УЄФА звертався з пропозицією щодо поєдинку до більшості відомих клубів Європи, але вони відмовилися в силу своїх обставин. Уже фактично домовилися про товариський матч 26 травня із Демократичною Республікою Конго, однак африканці відмовилися останньої миті з лише їм відомих причин.

Чи були ще якісь варіанти? Була можливість зіграти з двома клубами Сегунди, але я вважаю, що спаринг із цими командами, при всій повазі до них, не дав би нам користі, та й їхати тепер у спекотну Іспанію, коли грати треба на туманному Альбіоні, плюс переїзд туди-сюди - це все виснажує… Була пропозиція від збірної Литви зіграти матч у них, однак на штучному полі, що нам могло зашкодити. Мальта готова була зіграти, але 27-28 травня, а це надто пізно для нас, зважаючи на відновлення перед поєдинком у Шотландії. Виник ще варіант із Венесуелою, але я вже на той час прийняв рішення, що краще буде провести двосторонню гру, в якій майже всі наші виконавці отримають по 90 хвилин навантаження, чого неможливо досягти в будь-якому контрольному матчі. Тобто варіанти були, але з тих чи інших причин вони нам не підійшли. Це моє рішення як головного тренера", - зазначив Петраков.