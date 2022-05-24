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Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити

Сьогодні 20:10 63 0
Наставник «Аль-Айна» спростував чутки
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
#Олександр Петраков, #Сергій Ребров

Джерело - footboom.com.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров здивований інформацією, що він може очолити збірну України у разі відставки Олександра Петракова.

Про це заявив сам фахівець.

"Вперше про це чую, ніхто до мене з такою пропозицією не звертався. Та й не зовсім розумію, чому Петракова можуть відправити у відставку, які зараз для цього є підстави.

Щодо мене, то я зараз там, де й був. Мій контракт з Аль-Айном підходить до завершення, про нове жодної детальної розмови з керівництвом поки що не було, у найближчому майбутньому все проясниться", - сказав Ребров.

Сергій Ребров виграв із Аль-Айном чемпіонат та кубок ОАЕ.

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