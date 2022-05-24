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Рібейро: Хочу з Металістом зіграти у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:55 222 0
Тренер харківського клубу назвав головну мрію
Рібейро: Хочу з Металістом зіграти у Лізі чемпіонів
#Металіст

Джерело - Епоха футболу.

Колишній футболіст, а нині тренер харківського Металіста, Андерсон Рібейро розповів про плани на майбутнє.

"Ми чекаємо, коли футбол повернеться до України, футбол - це наше життя. Зараз у цей період я проходжу стажування в одному з найкращих клубів Бразилії - Атлетіко Паранаенсе, починаю готуватися до нового сезону.

Яка  головна мрія, пов'язана із Металістом? Я хочу виграти чемпіонат України та зіграти у Лізі чемпіонів із Металістом - це моя мета", - зазначив Рібейро.

Раніше Ярославський передав Харкову 17 автомобілів швидкої допомоги.

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