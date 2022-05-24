Шевченко: Матч з Шотландією? Я вірю в диво

Для колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні у війні з росією.

Про це заявив сам фахівець.

"Ця війна жорстока. Це жахливо. Це геноцид. Для мене було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні. Україна паралізована, економікою керувати неможливо, нас щодня обстрілюють, гинуть люди.

Багато з футболістів збірної України взагалі не мали можливості тренуватися перед матчем з Шотландією. Але я вірю, що диво можливе, тому що я знаю, яка у них мотивація.

Поки в Україні йде війна, жоден російський спортсмен не може бути допущеним до будь-яких змагань. Через росію наші спортсмени позбавлені будь-яких видів спорту. І в будь-який момент їх можуть убити", - зазначив Шевченко.