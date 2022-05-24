Мбаппе: Я завжди мріяв носити футболку Реала

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе пояснив своє рішення залишитися у французькому клубі, а не переходити у Реал.

Про це розповів сам футболіст.

"Всі знають, що я хотів піти минулого року, і я був переконаний, що це було найкраще рішення на той момент. Роки минають, і вони інші, а тепер ще інший контекст.

Я завжди мріяв носити футболку Реала, я міг її одягнути, коли мені було 14 років. Сподіваюся, ви розумієте рішення продовжити життя в моїй країні. Як француз, я мрію продовжувати грати і хочу побачити Францію та Лігу 1 на вершині.

Кінець моєї дитячої мрії? Я навчився дивитися вперед. Рік тому я не думав, що я буду тут. Я зробив найкращий вибір для себе. Я зосереджений на цьому новому проєкті, нової ери. Ніхто не знає майбутнього.

Про гроші ми не говорили до кінця. Найголовнішим був спортивний проєкт. Ми говорили лише про контракт і права на імідж в кінці, кілька хвилин", - сказав Мбаппе.