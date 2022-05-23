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Лунін: Я точно приїду до збірної України

Сьогодні 20:33 138 0
Голкіпер Реала приєднається до національної команди
Лунін: Я точно приїду до збірної України
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін зможе приєднатися до збірної України.

Про це він розповів журналісту Віктору Вацку.

"Чи приїду я до збірної? Мені не 35 років, щоб я вирішував, їздити чи не їздити. Один нюанс, що у мене в цих числах дружина народжує, тож потрібно кілька днів на відновлення. Мені треба забрати її з лікарні, відвезти додому, переконатися, що все гаразд, і тоді я можу летіти. Виклик є, і я їду - 100 відсотків", - сказав Лунін.

Нагадємо, Лунін зацікавив три ТОП-клуби Європи.

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