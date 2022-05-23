Клопп: Другі місця – історія мого життя

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив підсумковий результат своєї команди в АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

Мерсисайдці завершили сезон на другому місці, поступившись лише Манчестер Сіті.

"Другі місця – історія мого життя. Я, як і раніше, є володарем рекорду з невиходу в Бундеслігу з максимальною кількістю очок. Але треба набрати більше балів, ніж твій конкурент. Ми цього не зробили.

Не можна зробити більше, ніж залишити всі сили на полі. І хлопці це зробили. Ми гналися за найкращою командою у світі до самого кінця. Це неймовірно. Ми знову і знову будуватимемо команду", — розповів Клопп.