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Клопп: Другі місця – історія мого життя

Сьогодні 11:37 222 0
Юрген Клопп прокоментував підсумкове місце у турнірній таблиці АПЛ
Клопп: Другі місця – історія мого життя
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив підсумковий результат своєї команди в АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

Мерсисайдці завершили сезон на другому місці, поступившись лише Манчестер Сіті.

"Другі місця – історія мого життя. Я, як і раніше, є володарем рекорду з невиходу в Бундеслігу з максимальною кількістю очок. Але треба набрати більше балів, ніж твій конкурент. Ми цього не зробили.

Не можна зробити більше, ніж залишити всі сили на полі. І хлопці це зробили. Ми гналися за найкращою командою у світі до самого кінця. Це неймовірно. Ми знову і знову будуватимемо команду", — розповів Клопп.

Нагадаємо, асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті здобути титул АПЛ

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