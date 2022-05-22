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Максимов: Зараз хочу лише українською мовою розмовляти

Сьогодні 15:55 136 0
Відомий тренер має намір відмовитися від російської
Максимов: Зараз хочу лише українською мовою розмовляти
#Юрій Максимов

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов висловив свою думку щодо поточного стану збірної України, а також важливості української мови.

"Я спілкуюся, намагаюся. Я все життя говорив російською мовою, а хочу зараз лише українською мовою розмовляти.

Найголовніше, що наша збірна не падає духом. Тренуються усі, збираються. Буде тяжко, що десь не дограли. Мали дограти три місяці, щоб підтримувати форму. Ну, нічого страшного, все ще попереду. Ми завжди розраховуємо, що наші хлопці гратимуть агресивніше, і удача буде на нашому боці.

Вірю у команду? А ми інакше не можемо. У нас зараз така ситуація у країні... Тільки потрібна перемога", - сказав Максимов.

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