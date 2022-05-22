Рангнік: Роналду не є монстром, що пресингує

В. о. головного тренера Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував хибну сторону свого підопічного Кріштіану Роналду.

“Я взагалі не звинувачую Роналду, він чудово справлявся в іграх, але він не є монстром, що пресингує. Навіть коли він був молодий, він не кричав: "У суперника м'яч, як можемо швидше відібрати його". На одному етапі нам довелося йти на компроміси і ми так і не знайшли правильного балансу між тим, що нам потрібно з м'ячем і без м'яча”, - сказав Рангнік.