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Рангнік: Роналду не є монстром, що пресингує

Сьогодні 13:10 265 0
Рангнік: Роналду не є монстром, що пресингує
#Ральф Рангнік, #Кріштіану Роналду

Джерело - Sky Sports.

В. о. головного тренера Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував хибну сторону свого підопічного Кріштіану Роналду.

“Я взагалі не звинувачую Роналду, він чудово справлявся в іграх, але він не є монстром, що пресингує. Навіть коли він був молодий, він не кричав: "У суперника м'яч, як можемо швидше відібрати його". На одному етапі нам довелося йти на компроміси і ми так і не знайшли правильного балансу між тим, що нам потрібно з м'ячем і без м'яча”, - сказав Рангнік.

Відзначимо, що Роналду у цьому сезоні відзначився 24-ма голами і трьома асистами у 39 матчах. Кріштіану наразі є третім найкращим бомбардиром АПЛ (18) після Сона (21) і Салаха (22).

Контракт португальця з манкуніанцями чинний до літа 2023-го.

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