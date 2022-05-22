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Українські ветерани провели товариський матч із бійцями ЗСУ

Сьогодні 11:25 46 0
Поєдинок відбувся у Києві
Українські ветерани провели товариський матч із бійцями ЗСУ

Джерело - dynamo.kiev.ua.

21 травня у Києві пройшов товариський матч об'єднаної команди ЗСУ та тероборони з ветеранською збірною України.

Організатором поєдинку виступила Київська міська адміністрація, Дарницька РДА та бійці ЗСУ.

У складі ветеранської збірної України на поле виходили Владислав Ващук, В'ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк та інші. Матч завершився перемогою зірок українського футболу з рахунком 6:4.

Наприкінці учасників матчу нагородили пам'ятними кубками, а військові у подарунок від ветеранів українського футболу отримали по м'ячу із підписами.

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