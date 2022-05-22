Українські ветерани провели товариський матч із бійцями ЗСУ

Поєдинок відбувся у Києві

21 травня у Києві пройшов товариський матч об'єднаної команди ЗСУ та тероборони з ветеранською збірною України.

Організатором поєдинку виступила Київська міська адміністрація, Дарницька РДА та бійці ЗСУ.

У складі ветеранської збірної України на поле виходили Владислав Ващук, В'ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк та інші. Матч завершився перемогою зірок українського футболу з рахунком 6:4.

Наприкінці учасників матчу нагородили пам'ятними кубками, а військові у подарунок від ветеранів українського футболу отримали по м'ячу із підписами.