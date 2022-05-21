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Ребров розповів про подарунок від путіна

Вчора 23:25 270 0
Фахівець згадав поєдинок між Україною та росією
Ребров розповів про подарунок від путіна
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров поділився спогадами про події після матчу Росія - Україна (1:1) у рамках відбору на чемпіонат Європи-2000.

"путін уже в ті часи заходив у роздягальню. Мені теж давали цей годинник, але я відразу віддав їх батькові. Навіть не знаю історію цього годинника і де він зараз. На них була дата матчу. Вони ж думали, що виграють, але коли нам передавали ці годинники, то були дуже засмучені.

Дарив сам путін, тоді він був ще прем'єром. Цей годинник мені не надто був цікавий після того року, я його майже не бачив. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, що в наш час цей годинник потрібно просто розбити", - сказав Ребров.

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