Піолі: Мілан заслуговує бути першим

Напередодні матчу фінального туру Серії А головний тренер Мілана Стефано Піолі відповів на запитання про те, чи заслуговує його команда на чемпіонство.

"Скажу вам після Сассуоло. Сьогодні, на мою думку, ми заслуговуємо бути першими. Ми були найкращою командою до цього моменту, але нам доведеться бути такою ж проти Сассуоло.

Вірю, що мої гравці будуть добре спати. Вони дивні в позитивному сенсі цього слова. Бачу таку ж поведінку гравців, хоча всередині має бути так багато думок та емоцій. Зазвичай я мало сплю після матчів. Сподіваюся, так буде і після Сассуоло", - зазначив Піолі.