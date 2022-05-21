Караваєв: Ми не звертаємо уваги на важкий графік

Футболіст Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, в яких ігрових кондиціях перебуває та підготовку до матчу з Шотландією, який відбудеться першого червня.

"З точки зору фізичної підготовки, я себе почуваю дуже добре, у нас були поєдинки, я останню гру грав всі 90 хвилин. Не можу сказати, що я не мав ігрової практики пів року та було дуже складно.

В будь-якому випадку, цей поєдинок не був офіційним, не можна порівнювати з матчами, які ти граєш на регулярній основі кожної суботи чи неділі, це зовсім інший ігровий ритм, але ми всі розуміємо, яка зараз ситуація й на це не звертаємо уваги. У нас всі думки про офіційний матч, який буде першого червня.

Розуміємо, що у нас є всі умови, щоб гарно підготуватись, маємо взяти максимум. А на грі, ми будемо викладати всі сили, навіть більше ніж 100%, щоб здобути результат", - сказав Караваєв.