Ребров: Мені неприємна позиція Тимощука, але я її розумію

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров висловився про українців, які не висловилися про війну з Російською Федерацією та продовжують перебувати на території ворога.

"В умовах війни потрібно знайти правильні слова. Якщо припустишся навіть однієї помилки у реченні, то можуть неправильно зрозуміти. Тому не кожен наважується висловлювати свою позицію. Вона ясна і єдина, зараз не може бути іншої позиції.

Якщо ми говоримо про спортсменів, які перебувають у РФ, то це зовсім інша розмова. Це їхнє життя. Якщо вони оберуть українську позицію, то вони, звичайно, повинні їхати, у них щось має бути за спиною. Тому вони, можливо, не висловлюються відверто.

Але ті значущі люди у спорті, які перебувають в Україні, я не знаю, хто не висловився. Якщо хтось не висловився, його позиція абсолютно незрозуміла.

Я не зв'язувався з ним. У нього там сім'я, російська дружина. Напевно, він розуміє, що більше йому працювати нема де. Він не збирається повертатися в Україну, іншої роботи немає, а він звик жити досить розкішно. Якщо він зараз заявить про те , що зараз відбувається в Україні, якщо він скаже, що йде війна та підтримає Україну, то йому треба одразу виїжджати з Росії, адже нічого не буде.

Я розумію його позицію, це її проблеми. Мені вона, звичайно, неприємна, але це його життя. Він обирає свою позицію і як він житиме далі", - сказав Ребров.