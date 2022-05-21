Ребров: Санкції потрібно знімати лише після падіння режиму путіна

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров поділився думкою про необхідність усувати від міжнародних змагань російських спортсменів в індивідуальних та командних видах.

"По-перше, практично ніхто з тенісистів, які представляють росію, не живе у росії. Ніхто з них практично не буває там. Я впевнений, що всі вони проти цієї війни, просто не кожен може висловитися відкрито.

Моя думка, що якщо ти не висловився відкрито проти війни, то тоді ти будь зі своєю країною, патріотом своєї країни і не бери участь у змаганнях. Це якщо говорити про тенісистів.

Якщо говорити про футбол, команди російські чи про збірну, то тут навіть обговорювати нічого. Жодних інших варіантів бути не може і, сподіваюся, що ніхто їх навіть не розглядав.

Дискваліфікація діє до кінця цього року, бо всі сподіваються, що війна закінчиться. Вона закінчиться, але важливо, щоб не лише війна закінчилася, а й режим путіна був повалений. Я вважаю, що санкції треба знімати лише після падіння режиму путіна. Тільки якщо буде зовсім інша політика в росії, можна буде думати, наскільки вона не страшна усьому світу", - сказав Ребров.