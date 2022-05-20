Американський фонд може викупити Мілан за 1,3 млрд євро

Джерело - tribuna.com.
Бахрейнський інвестиційний фонд Investcorp може не стати власником Мілана.
Про це повідомляє ресурс Il Sole 24 Ore з посиланням на власні джерела.
Пропозицію Investcorp (1,18 млрд євро) покращив американський фонд Redbird, який пропонує за клуб 1,3 млрд євро з механізмом зростання інвестицій до 1,8 мільярда.
Зазначається, що Redbird майже досяг згоди з поточним власником "россонері" Elliott Management, який залишить за собою частку у клубі.
Наразі коментарів від Elliott немає.
Раніше Мілан назвав ціну Леау.