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Американський фонд може викупити Мілан за 1,3 млрд євро

Сьогодні 19:38 130 0
Мілан змінить власника
Американський фонд може викупити Мілан за 1,3 млрд євро
#Мілан

Джерело - tribuna.com.

Бахрейнський інвестиційний фонд Investcorp може не стати власником Мілана.

Про це  повідомляє ресурс Il Sole 24 Ore з посиланням на власні джерела.

Пропозицію Investcorp (1,18 млрд євро) покращив американський фонд Redbird, який пропонує за клуб 1,3 млрд євро з механізмом зростання інвестицій до 1,8 мільярда.

Зазначається, що Redbird майже досяг згоди з поточним власником "россонері" Elliott Management, який залишить за собою частку у клубі.

Наразі коментарів від Elliott немає.

Раніше Мілан назвав ціну Леау.

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