Збірна України не має шансів пройти Шотландію у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів колишній футболіст Динамо Віктор Леоненко.

"Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію. В нас чомусь вважають, що підбір гравців – це класний футболіст, що зіграв один матч, а три провалив. Вони нестабільні, от у чому проблема. Тому я й говорю, що просто потрібно вгадувати. Одну зіграв, потім одну чи дві провалив. І потім знову. А тут шотландці. Вони ж будуть лупити, будуть знищувати", – сказав Леоненко.