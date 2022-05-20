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Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію

Сьогодні 16:37 106 0
Віктор Леоненко поділився прогнозом щодо матчу збірної України з Шотландією у відборі на ЧС-2022.
Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не має шансів пройти Шотландію у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів колишній футболіст Динамо Віктор Леоненко.

"Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію. В нас чомусь вважають, що підбір гравців – це класний футболіст, що зіграв один матч, а три провалив. Вони нестабільні, от у чому проблема. Тому я й говорю, що просто потрібно вгадувати. Одну зіграв, потім одну чи дві провалив. І потім знову. А тут шотландці. Вони ж будуть лупити, будуть знищувати", – сказав Леоненко.

Зустріч з Шотландією в Глазго відбудеться 1 червня.

Раніше Віктор Леоненко виправдав російських спортсменів.

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