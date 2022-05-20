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Алієв: Хочу, щоб ми швидше перебили всіх рашистів

Сьогодні 14:40 185 0
Ексгравець Динамо висловився про війну в Україні
Алієв: Хочу, щоб ми швидше перебили всіх рашистів
#Олександр Алієв

Джерело - ТК Футбол.

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв висловив свою думку про війну проти росії.

"Я хочу одного: щоб ми швидше цих тварин перебили всіх підряд разом із цим путіним, щоб ми жили мирно, як раніше, раділи, усміхалися. І наші дітки раділи та дихали гарним повітрям. Справді, у нас в Україні гарне, чудове повітря.

Ми сюди цих тварин не кликали, вони самі сюди прийшли, руйнують усі наші міста, і якнайшвидше, краще буде для них. Ти сам побачив, що у нас народ згуртований, і ми обов'язково переможемо всіх. А світ не дурень, і він допомагає нам у всьому, і він бачить чудово, що росіяни сюди напали. Ми їх тут не чекали та не хотіли їх бачити тут. Ось така моя думка", - сказав Алієв.

Раніше Олександр Алієв заявив, що знає як буде святкувати завершення війни.

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