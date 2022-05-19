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Мілевський: Невже у Тимощука та Ордеця немає грошей

Вчора 23:13 200 0
Мілевський розкритикував ексгравців збірної України
Мілевський: Невже у Тимощука та Ордеця немає грошей
#Артем Мілевський, #Анатолій Тимощук, #Іван Ордець

Джерело - Чемпіон.

Колишній український нападник Артем Мілевський не розуміє позицію футболістів, які досі грають у росії.

Про це він розповів у програмі Денисов Time.

"Зрозуміло, що росіяни бояться говорити. Але Воронін поїхав у Німеччину, Ракицький поїхав, тренується з Шахтарем.

Чому не поїхав Ордець? Чому не поїхав Тимощук? Невже у них немає грошей? Гроші у них є. Це ж солідарність щодо людей, на яких наступають.

Алієв казав те ж саме, і він правий. Поїдьте в Туреччину грати в футбол чи, не знаю, в Сінгапур, в Японію – куди завгодно. Чому люди не розуміють цього?" – сказав Мілевський 

Нагадаємо, Анатолій Тимощук входить у тренерський штаб Зеніта, а Іван Ордець виступає за московське Динамо.

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