Мілевський: Невже у Тимощука та Ордеця немає грошей

Джерело - Чемпіон.
Колишній український нападник Артем Мілевський не розуміє позицію футболістів, які досі грають у росії.
Про це він розповів у програмі Денисов Time.
"Зрозуміло, що росіяни бояться говорити. Але Воронін поїхав у Німеччину, Ракицький поїхав, тренується з Шахтарем.
Чому не поїхав Ордець? Чому не поїхав Тимощук? Невже у них немає грошей? Гроші у них є. Це ж солідарність щодо людей, на яких наступають.
Алієв казав те ж саме, і він правий. Поїдьте в Туреччину грати в футбол чи, не знаю, в Сінгапур, в Японію – куди завгодно. Чому люди не розуміють цього?" – сказав Мілевський
Нагадаємо, Анатолій Тимощук входить у тренерський штаб Зеніта, а Іван Ордець виступає за московське Динамо.