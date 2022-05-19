Мілевський: Про Лукашенка говорити не буду

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відмовився обговорювати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Про Лукашенка говорити не буду. Всі й так знають, що там як не так. Я не та людина, щоб когось обзивати чи на когось наговорювати. У всіх є якісь заслуги, у когось є мінуси і так далі. Мені хочеться додому. Як і, впевнений, Сані Алієву теж хочеться", – сказав Мілевський.