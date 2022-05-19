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Мілевський: Про Лукашенка говорити не буду

Сьогодні 19:56 51 0
Артем Мілевський хоче повернутися у Білорусь
Мілевський: Про Лукашенка говорити не буду
#Артем Мілевський, #Олександр Лукашенко

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відмовився обговорювати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Про Лукашенка говорити не буду. Всі й так знають, що там як не так. Я не та людина, щоб когось обзивати чи на когось наговорювати. У всіх є якісь заслуги, у когось є мінуси і так далі. Мені хочеться додому. Як і, впевнений, Сані Алієву теж хочеться", – сказав Мілевський.

Артем Мілевський народився і починав кар’єру у Білорусі. Він прийняв українське громадянство, після чого почав виступати за збірну України.

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