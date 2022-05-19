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Тоналі - гравець місяця у Серії А

Сьогодні 18:12 157 0
Визначився найкращий гравець місяця у Серії А
Тоналі - гравець місяця у Серії А
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тоналі

Джерело - legaseriea.it.

Півзахисника Мілана Сандро Тоналі визнано найкращим гравцем місяця в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Хавбек відзначився двома голами у трьох останніх матчах Мілана. Це дозволяє россонери лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Італії перед завершальним туром.

Цікаво, що нагороду найкращого тренера місяця також придбав представник Мілана. Для Стефано Піолі це третій подібний титул цього сезону — раніше наставника россонері було визнано найкращим тренером за підсумками жовтня та березня.

У поточному сезоні Тоналі зіграв у 44 матчах за Мілан, відзначившись п'ятьма голами та трьома асистами.

Мілан утримує перше місце у турнірній таблиці Серії А за тур до закінчення чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача – Інтер – на два очки.

Нагадаємо, форвард Ліверпуля близький до переходу у Мілан.

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