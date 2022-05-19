Мілевський: Я не можу стріляти у людей

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський пояснив, чому він не приєднався до територіальної оборони, як його друг Олександр Алієв.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Так, Саша (Алієв – прим.) кликав мене у тероборону. Але я не можу стріляти у людей. Хто б вони не були. Ізраїль там, не знаю, Росія. Вони, звичайно, кончені. Те що вони наробили... Я не буду ні в кого стріляти. У Сані свій вибір, свій шлях. Я допомагаю по-іншому. То розвантажуємо щось, то кефір, хліб комусь принесемо на охорону. Хто чим. У кожного свій вибір. І кожний допомагає по-своєму. Так, може, Саша був і ображений. Але ми все одно разом, ми живі", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський відзначився ганебним вчинком у київському ресторані.