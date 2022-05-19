Головний тренер Челсі Томас Тухель поділився думкою про конкуренцію в АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Сподіваюся, що нам вдасться завершити сезон на третьому місці, і це стане прогресом для нас.

Ми постійно були у трійці у найсильнішій лізі світу, ми змагаємося, можливо, з найкращими командами в історії ліги (Манчестер Сіті та Ліверпулем – прим.).

У нас немає приводів для занепокоєння, але водночас маємо великі амбіції, які ми ще не змогли реалізувати. Ми якоюсь мірою добре спрацювали, може, десь навіть чудово, але завжди є чого прагнути.

Можу пообіцяти, що я залишусь у команді, якщо це можливо, і готовий енергійно працювати. Ми будемо конкурентоспроможні, якою мірою – подивимося.

Існує ризик того, що завершення процесу поглинання та санкції вплинуть на нас.

Буде дуже важко компенсувати недоліки, враховуючи ситуацію двох інших команд: Сіті та Ліверпуля, які вже вдосконалюють свої склади та один за одним встановлюють орієнтири у всіх аспектах гри", – сказав Тухель.