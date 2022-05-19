Срна: Фізично збірна Україна добре готова

Директор з футболу Шахтаря розповів про стан збірної України

Джерело - Футбол News.

Українські футболісти та тренерський штаб будуть віддавати всі свої сили, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це заявив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"Фізично команда добре готова. Психологічно готується на 1 червня і чекає на збірників, які грають за кордоном. Хлопці дуже заряджені".

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"Можу впевнено сказати, що українські футболісти та тренерський штаб будуть віддавати всі свої сили, більше ніж сто відсотків, щоб принести спортивний успіх та багато радості в Україну та потрапити на чемпіонат світу. Ми сподіваємося та вболіваємо за них", - сказав Срна.

Нагадаємо, Буяльський, Бєсєдін, Гармаш, Булеца і Конопля залишать збірну України.