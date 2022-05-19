Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 13:29 60266
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Сьогодні 13:01 15987
Айнтрахт переміг Рейнджерс у фіналі Ліги Європи
Сьогодні 00:55 1343
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:00 10412
Рієка - Збірна України 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 597
Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Вчора 21:50 5050
Збірна України зіграла внічию з Рієкою у контрольному матчі
Вчора 20:55 561
Лунін зацікавив три ТОП-клуби Європи
Вчора 19:57 875
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч
Вчора 18:55 3310
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 16:55 502
Прямі трансляції

Срна: Фізично збірна Україна добре готова

Сьогодні 15:49 127 0
Директор з футболу Шахтаря розповів про стан збірної України
Срна: Фізично збірна Україна добре готова
#Збірна України з футболу, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Футбол News.

Українські футболісти та тренерський штаб будуть віддавати всі свої сили, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це заявив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"Фізично команда добре готова. Психологічно готується на 1 червня і чекає на збірників, які грають за кордоном. Хлопці дуже заряджені".

  Актуально: Збірна України зіграла внічию з Рієкою

"Можу впевнено сказати, що українські футболісти та тренерський штаб будуть віддавати всі свої сили, більше ніж сто відсотків, щоб принести спортивний успіх та багато радості в Україну та потрапити на чемпіонат світу. Ми сподіваємося та вболіваємо за них", - сказав Срна.  

Нагадаємо, Буяльський, Бєсєдін, Гармаш, Булеца і Конопля залишать збірну України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60266
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 10412
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 8835
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії 15987
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 6608
Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 5050
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17495
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6650
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3022 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12788
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15332 12
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7452