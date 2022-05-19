Дніпро-1 відмовився грати матч чемпіонату U-19 проти Руха

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 не підтримав ініціативу Руха дограти матчі першості U-19
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Більшість футболістів юнацького складу дніпрян вже знаходяться за кордоном та не тренуються, що унеможливлює проведення зустрічі.
Колос та Інгулець у свою чергу погодилися виїхати в Польщу та зіграти матчі за кошти львівського клубу.
Також зазначається, що президент Динамо Ігор Суркіс не перешкоджав планам Руха. Якщо львів’яни виграють першість, то Україна вперше в історії буде представлена в юнацькій Лізі УЄФА трьома командами. Однак, киянам доведеться стартувати з раундів кваліфікації.