Шевченко планує зіграти у благодійних матчах

Андрій Шевченко прокоментував участь у благодійних матчах

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко планує взяти участь у матчах та інших благодійних заходах для збору коштів на підтримку України.

Про це він розповів в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Укрінформ.

"Зараз я їду до Парижа, 21 травня. Далі у мене йде Мілан - буде благодійний матч, з якого частина коштів буде спрямована на United24. Буде благодійний вечір 9 червня з аукціоном, частина коштів також піде на United24. Благодійна гра буде 12 червня у Лондоні, звідти теж більша частина зібраних коштів піде на United24. Я бачу як амбасадор (United24 – прим.) для себе, перш за все, залучення коштів, а також ми маємо говорити, розповідати про війну, яка відбувається у нашій країні. Ті люди, які ще до кінця не знають або не ухвалили для себе рішення, вони мають почути всіх нас і приєднатися до допомоги Україні", - наголосив Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24.