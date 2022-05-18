Довбик та Сікан - у старті збірної України на матч з Рієкою

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє товариський матч проти хорватської Рієки.
Стартовий склад: 1. Георгій Бущан, 4. Юхим Конопля, 2. Валерій Бондар, 16. Тарас Качараба, 3. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук (к), 14. Віталій Буяльський, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 18. Данило Сікан, 7. Артем Довбик.
Запасні: 6. Тарас Степаненко, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 15. Віктор Циганков, 17. Михайло Мудрик, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Початок о 19:00 за київським часом.
Раніше збірна України переграла Емполі у контрольному матчі.