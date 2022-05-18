Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 19:07 59945
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 21:11 9805
Збірна України зіграла внічию з Рієкою у контрольному матчі
Сьогодні 20:55 195
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч
Сьогодні 18:55 3120
Левандовський погодив умови контракту з Барселоною
Сьогодні 12:58 476
Яремчук: У збірній зовсім інший рівень футболістів
Сьогодні 12:00 546
Петраков: Я попросив взяти з собою 27 гравців до Глазго
Сьогодні 11:00 517
Російського гімнаста дискваліфікували на рік за виступ із літерою Z
Сьогодні 10:15 693
Збірна України переграла Емполі у контрольному матчі
Вчора 23:23 936
Суркіс: Я не буду розпродувати Динамо
Вчора 21:12 663
Прямі трансляції

Довбик та Сікан - у старті збірної України на матч з Рієкою

Сьогодні 18:14 293 0
Став відомий стартовий склад збірної України
Довбик та Сікан - у старті збірної України на матч з Рієкою

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч проти хорватської Рієки. 

Стартовий склад: 1. Георгій Бущан, 4. Юхим Конопля, 2. Валерій Бондар, 16. Тарас Качараба, 3. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук (к), 14. Віталій Буяльський, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 18. Данило Сікан, 7. Артем Довбик.

Запасні: 6.  Тарас Степаненко, 8. Олександр Піхальонок,  9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 15. Віктор Циганков, 17. Михайло Мудрик, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Початок о 19:00 за київським часом.

Раніше збірна України переграла Емполі у контрольному матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч 3120
Караваєв елегантним парашутом приніс Україні перемогу над Емполі ВІДЕО Караваєв елегантним парашутом приніс Україні перемогу над Емполі ВІДЕО 4673
Помер легендарний гравець Барселони Помер легендарний гравець Барселони 1731
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 9805
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 5362
Яремчук ефектним ударом вивів Україну вперед у матчі проти Емполі ВІДЕО Яремчук ефектним ударом вивів Україну вперед у матчі проти Емполі ВІДЕО 3126
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39224
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43016
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7779 5
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7447
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 24965 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3328 2