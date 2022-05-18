Джерело - Daily Mail.
Манчестер Сіті визначився з кандидатурою на підсилення лівого флангу захисту, де виступає українець Олександр Зінченко.
Про це повідомляє Daily Mail.
На позицію, яку в клубі вважають проблемною, "містяни" збираються придбати футболіста Брайтона Марка Кукурелью.
Потенційний трансфер оцінюється в близько 35 мільйонів євро.
Відзначається, що в послугах Кукурельї особисто зацікавлений головний тренер Хосеп Гвардіола. Він вважає, що 23-річний гравець зможе додати балансу команді.
Раніше повідомлялося, що Зінченко влітку може залишити Манчестер Сіті.