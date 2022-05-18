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Манчестер Сіті хоче підписати Кукурелью на позицію Зінченка

Сьогодні 11:49 143 0
Потенційний трансфер оцінюється в близько 35 мільйонів євро
Манчестер Сіті хоче підписати Кукурелью на позицію Зінченка
#Брайтон, #Олександр Зінченко, #Кукурелья, #Манчестер Сіті

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Сіті визначився з кандидатурою на підсилення лівого флангу захисту, де виступає українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє Daily Mail.

На позицію, яку в клубі вважають проблемною, "містяни" збираються придбати футболіста Брайтона Марка Кукурелью.

Потенційний трансфер оцінюється в близько 35 мільйонів євро.

Відзначається, що в послугах Кукурельї особисто зацікавлений головний тренер Хосеп Гвардіола. Він вважає, що 23-річний гравець зможе додати балансу команді.

Раніше повідомлялося, що Зінченко влітку може залишити Манчестер Сіті.

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