Потенційний трансфер оцінюється в близько 35 мільйонів євро

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Сіті визначився з кандидатурою на підсилення лівого флангу захисту, де виступає українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє Daily Mail.

На позицію, яку в клубі вважають проблемною, "містяни" збираються придбати футболіста Брайтона Марка Кукурелью.

Потенційний трансфер оцінюється в близько 35 мільйонів євро.

Відзначається, що в послугах Кукурельї особисто зацікавлений головний тренер Хосеп Гвардіола. Він вважає, що 23-річний гравець зможе додати балансу команді.

Раніше повідомлялося, що Зінченко влітку може залишити Манчестер Сіті.