Помер легендарний гравець Барселони

Оборонець виступав за Барселону з 1958 по 1966 рік

Ексгравець Барселони Франсеск Родрігес, більш відомий як Родрі, помер у віці 88 років.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Родрі відіграв за Барселону 8 сезонів, після чого почав працювати у системі клубу. Із 1970-го по 1976-й був асистентом кількох головних тренерів "синьо-гранатових".

Сумарно Франсеск Родрігес зіграв за Барселону 236 матчів, двічі виграв Кубок Ярмарок, два рази ставав чемпіоном Іспанії і ще двічі тріумфував у національному Кубку.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Барселони загинув у ДТП разом з братом.