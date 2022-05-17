Помер легендарний гравець Барселони

Джерело - football24.ua.
Ексгравець Барселони Франсеск Родрігес, більш відомий як Родрі, помер у віці 88 років.
Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.
Родрі відіграв за Барселону 8 сезонів, після чого почав працювати у системі клубу. Із 1970-го по 1976-й був асистентом кількох головних тренерів "синьо-гранатових".
Сумарно Франсеск Родрігес зіграв за Барселону 236 матчів, двічі виграв Кубок Ярмарок, два рази ставав чемпіоном Іспанії і ще двічі тріумфував у національному Кубку.
Раніше повідомлялося, що ексгравець Барселони загинув у ДТП разом з братом.