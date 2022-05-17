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Помер легендарний гравець Барселони

Вчора 22:55 273 0
Оборонець виступав за Барселону з 1958 по 1966 рік
Помер легендарний гравець Барселони
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Ексгравець Барселони Франсеск Родрігес, більш відомий як Родрі, помер у віці 88 років.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Родрі відіграв за Барселону 8 сезонів, після чого почав працювати у системі клубу. Із 1970-го по 1976-й був асистентом кількох головних тренерів "синьо-гранатових".

Сумарно Франсеск Родрігес зіграв за Барселону 236 матчів, двічі виграв Кубок Ярмарок, два рази ставав чемпіоном Іспанії і ще двічі тріумфував у національному Кубку.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Барселони загинув у ДТП разом з братом.

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